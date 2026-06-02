ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi önünde ifade verdi.

Rubio'nun açılış konuşmasına başlamasının hemen ardından salona giren bazı eylemciler protesto gösterisinde bulundu.

"İSRAİL'E DESTEK VERME"

Bir erkek protestocunun, "İsrail'e destek verme, Filistinliler hala bir soykırıma uğruyor. Şimdi de Lübnan'da katliam yapıyorlar" dediği duyuldu.

ABD'nin İsrail ile iş birliğini protesto eden eylemciler bir süre slogan attıktan sonra salondan çıkarıldı.

Rubio, saatler önce de ABD Senatosu'nda konuşma yapacağı salonun koridorunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın dış yardım fonlarının sonlandırılması nedeniyle protesto edilmişti.