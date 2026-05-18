ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yüzlerce diplomat işten çıkarıldı

Donald Trump bir gecede görevden aldı...

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-posta ile son verdi.

HEDEF BÜROKRATİK HANTALLIĞI ENGELLEMEK

Geçen yıl başlatılan bu kadro azaltma operasyonu, binden fazla devlet memurunu da etkiledi.

Eski yetkililer, özellikle İran ve Ukrayna krizlerinin sürdüğü bu hassas dönemde, yönetime rehberlik edebilecek uzman enerji ve diplomasi birimlerinin tamamen kapatıldığını belirtiyor.

Bakanlık ise bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor.

2 BİN TASFİYE YAŞANDI

Tasfiyelerin ötesinde, mevcut yönetimde kariyer diplomatlarının yükselebileceği alanlar daraltılınca yaklaşık 2 bin diplomat emeklili oldu veya istifa etmek zorunda kaldı.

Şu anda dünya genelindeki ABD büyükelçilik koltuklarının 100'den fazlası boş duruyor.

Eski büyükelçiler, yaşanan tecrübe kaybının ülkenin dış politikasına uzun vadede büyük zarar vereceğini ve kurumsal hafızayı yok ettiğini vurguluyor.

Bakanlık bünyesinde yıllık performans değerlendirmelerine "yönetimin politikalarına sadakat" kriterinin getirilmesi de çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise tüm eleştirileri reddederek, yapılan reformlar sayesinde daha hızlı hareket edebilen, dinamik bir yapı kurduklarını söylüyor.