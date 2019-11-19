taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6976
Euro
6.3144
Altın
1474.3
Borsa
107528.68
Gram Altın
269.932
Bitcoin
46270.88

ABD Dışişleri'nde sahte öz geçmiş skandalı

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Chang'un(35) öz geçmişinde yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

DHA | 19.11.2019 - 21:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığı görevi yapan Mina Chang, öz geçmişinde mezun olduğunu belirttiği okullarda, sadece seminerlere katıldığı öğrenildi.

KENDİNİ TİME DERGİSİNE KAPAK YAPMIŞ

Geçtiğimiz hafta Washington’ı sarsan olay, ABD merkezli televizyon kanalı NBC tarafından ortaya çıkarıldı. Mina Chang, ''hayali diplomalar ve yalan bilgiler'' içeren öz geçmişi ile iş başvurusunda bulunduğu iddiaları üzerine istifa etti.

Chang'ın kendisini fotomontajla ünlü TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıktı. TIME dergisinden yapılan açıklamada ise Chang’in daha önce derginin kapağında yer almadığı belirtildi.

OKULLARDA SADECE SEMİNERLERE KATILMIŞ

NBC’de yer alan habere göre Chang, öz geçmişinde Harvard Business School’dan mezun olduğu yazıyor. Ancak okuldan yapılan açıklamada, Chang’in 2016 yılında 7 haftalık bir seminere katıldığı belirtildi. Yine öz geçmişinde mezun olduğunu belirttiği Ordu Savaş Koleji’nde sadece 4 günlük seminere katıldığı anlaşıldı. Öte yandan Chang, Southern Methodist Üniversitesi’nden mezun olduğunu öne sürmesine rağmen, okul yönetiminden yapılan açıklamada böyle bir kişinin kaydı bulunmadığı ortaya çıktı.

MIKE POMPEO’YA İSTİFASINI SUNDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istifasını sunan Mina Chang’in, istifa mektubunda, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sahte öz geçmişli ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı istifa etti -1

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

255
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

399
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

106
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

80
İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

490
EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

694
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir