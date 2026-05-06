ABD Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledi: 3 ölü
ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir tekneye “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 3 kişi etkisiz hale getirildi, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir tekneye yönelik Doğu Pasifik’te operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğuna dair istihbarat elde edildiği ifade edildi.
HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstihbarat sonucunda, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında görev yapan ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla Doğu Pasifik bölgesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
3 ERKEK NARKO TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyon sonucunda teknede bulunan 3 erkek “narko-terörist”in etkisiz hale getirildiği belirtilirken, olayda herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği kaydedildi.
SOUTHCOM, operasyonun bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu vurguladı.