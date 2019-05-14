taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0922
Euro
6.8494
Altın
1299.03
Borsa
86282.54
Gram Altın
254.474

ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

Türkiye'nin de ortağı olduğu dev projede sonuç alan ABD, çok önemli özelliklere sahip olan F-35'leri etkin bir şekilde kullanmaya başladı.

AA | 14.05.2019 - 07:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 ve F-35 uçaklarının, Basra Körfezi'nde İran'a yönelik "caydırma devriyeleri" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"CAYDIRMA DEVRİYELERİ"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Albay Urban, "Onlar (F-15 ve F-35'ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar." dedi.

ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

Bu uçuşların, güç gösterisi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğine ilişkin de Albay Urban, "Bu bir güç gösterisi değil de saldırganlığı caydırma amaçlı varlık gösterisidir. Bu, ABD kuvvet ve menfaatlerini en iyi savunacak şekilde bir konuşlandırmadır." yanıtını verdi.

BÖLGEYE SEVKİYAT ÜZERİNE SEVKİYAT

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

142
Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

67
Selimiye'nin kalbindeki Mimar Sinan Çarkıfeleği

Selimiye'nin kalbindeki Mimar Sinan Çarkıfeleği

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

35
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

32
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

22
Türkiye'de dağ ceylanlarının nüfusu artıyor

Türkiye'de dağ ceylanlarının nüfusu artıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir