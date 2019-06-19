ABD, Facebook'un kripto para birimi projesini durdurmak istiyor

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, dün yaptığı açıklamada kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı resmi olarak duyurmuştu.

Ancak, şirketin tanıttığı kripto para biriminin kullanıcılara tam olarak erişebilmesi için bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. House Finansal Hizmetler Komitesi başkanı ABD Kongre Üyesi Maxine Waters, Mark Zuckerberg'in Facebook'un kripto para projesini durdurmasını istedi.

GİZLİLİK İHLALLERİ NEDENİYLE FACEBOOK ZOR DURUMDA KALABİLİR

Facebook'un tanıttığı kripto para biriminin iptal edilmek istenilmesindeki en büyük neden ise şirketin, geçmişte ve günümüzde yaptığı gizlilik skandalları. Maxine Waters, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '' Facebook'un gizlilik ihlalleriyle dolu geçmişi göz önüne alındığında, şirketin bu sorunları tam olarak çözene kadar herhangi bir kripto para birimi geliştirmeye yönelik çalışma yapmaması gerekir.''

Facebook, her ne kadar yeni kripto para biriminin gizlilik odaklı ve güvenli olacağını açıklasa da şirketin geçmişte karıştığı veri skandalları, kullanıcıların kafasında bir soru işareti oluşmasına neden oluyor. Facebook ise kullanıcıların güvenini geri almaya çalışarak bu sorunu gidermek istese de geçmişinden pek kaçamayacak gibi görünüyor.

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