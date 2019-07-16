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ABD gençleri sosyalizmi tercih ediyor

Vahşi kapitalizmin kalbi olan ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki gençlerin sosyalist bir ülkede yaşamak istediğini gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 20:32..
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ABD... Ekonominin ve vahşi kapizalizmin başkenti olan bu ülke yıllar boyunca, özellikle soğuk savaş döneminde tavan yapan sosyalizm ile mücadeleyi kaybetmek üzere. Sebebiyse yanlış yönetimler ve gençlerin istekleri.

ABD'li gençlerin yarısı, ülkelerinde sosyalizmi görmek istiyor.

ABD gençleri sosyalizmi tercih ediyor

ABD GENÇLİĞİ SOSYALİZMİ İSTİYOR

The National Interest'in haberine göre, araştırma şirketi Harris Poll'un yaptığı anket, 1981 ile 1996 yıllarında doğan, yani 23-38 yaş arasındaki 'y' kuşağı gençlerinin yüzde 49.6'sının, yaşamlarını sosyalist bir ülkede sürdürmek istediğini ortaya koydu.

Anket, ayrıca genç Amerikalıların yüzde 73,2'sinin hükümetin, evrensel sağlık hizmetini sağlaması, üçte ikisinin de üniversite öğrenim ücretini karşılaması gerektiği görüşü taşıdığını ortaya çıkardı.

 


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