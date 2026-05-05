ABD Genelkurmay Başkanı'ndan hava indirme güçlerine vurgu: Paraşütçülerimiz her an hazır

Orta Doğu'daki savaşta İran ile ABD arasında ateşkese varıldı ancak belirsizlik devam ediyor.

Bu kapsamda tarafların üst düzey yetkilileri, gelişmelere ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor

Son olarak geçtiğimiz saatlerde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Pentagon'da Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İRAN VURDUK DEDİ, ABD YALANLADI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın daha önce ABD ordusunun koruması altındaki sivil gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve küçük botla saldırdığını ve ABD helikopterlerinin saldırılara karışan altı küçük botu batırdığını söylemişti.

İran'ın ABD gemilerinin vurulduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Caine ve Hegseth, ateşkesin henüz sona ermediğini söyledi.

Kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın daha fazla saldırısına karşı savunmada olduğunu açıkladı.

ABD'NİN HAVA İNDİRME KABİLİYETLERİNİ ANLATTI

Toplantıda Dan Caine, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin hava indirme kabiliyetlerini ve hızlı müdahale kapasitesini vurguladı.

Caine açıklamalarında, ABD'nin küresel operasyonel hazırlığını öne çıkardı.

"ABD GÜÇLERİ GÖREVE HAZIR"

ABD güçlerinin her türlü göreve hızlıca adapte olabileceğini belirten Caine, ayrıca 'her ortamda her türlü görevi' yerine getirebileceğini de aktardı.

"HER ORTAMDA HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİREBİLECEK KAPASİTEDELER"

Caine, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü ortak gücümüzün bir bölümünü vurgulamak istiyorum. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Ordusu 82. Hava İndirme Tümeni’nin paraşütçülerinden bahsetmek istiyorum.



Başkan veya Savunma Bakanı CENTCOM’da veya başka bir yerde acil, ölçeklenebilir ve ölümcül muharebe gücüne ihtiyaç duyduğunda, tüm Amerikan Tümeni çağrıya yanıt verir.



82. Tümen, ulusumuzun acil müdahale gücünün çekirdeğini oluşturmaktadır ve bildirim üzerine saatler içinde konuşlandırılmaya hazırdır.



Bu paraşütçüler, her ortamda her türlü görevi yerine getirebilecek kapasitede olup, sürekli eğitim halindedirler. Ve tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda Sicilya ve Normandiya’da seleflerinin yaptığı gibi.



Emredildiği takdirde Hava Kuvvetleri uçaklarından kara muharebesine atlayıp kilit bölgeleri ele geçirmeye veya Grenada ya da Panama’da olduğu gibi takip eden kuvvetlerin hareket alanına girişini güvence altına almaya veya sağlamaya her zaman hazırdırlar. Onlar yapabilirler.”

HIZLI MÜDAHALENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Son haftalarda ABD güçleri, İran'da düşürülen pilot ve mürettebat kurtarma operasyonlarında etkin rol oynadı.

Caine, bu tür operasyonlarda hava indirme ve hızlı müdahale unsurlarının kritik önemine işaret etti.