ABD gözlem noktasındaki patlamayla ilgili açıklama

ABD gözlem noktası yakınında bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın, Türkiye'nin atışlarından kaynaklandığı iddia edilmişti.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamada iddialara yalanmalama geldi. Açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir." denildi.

"BİLİNÇLİ SALDIRI OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Gözlem noktası yakınında gerçekleşen patlamayla alakalı bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi. Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.



