ABD Güney Kıbrıs ile yeni üs pazarlığında

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Rusya ve dünya gündemi ile ilgili 19 ana başlık üzerinde açıklamalarda bulundu. Zaharova’nın açıklamalarında en dikkat çeken konu ise Amerika’nın Güney Kıbrıs’a askeri üs kurma girişiminin bulunduğunu iddia etmesi oldu.

ABD'NİN KIBRIS'TA ÜS KURMA PLANI

Zaharova basın toplantısında, "Amerikalı yetkililerin Güney Kıbrıs’ta yeni askeri üsler kurmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Rusya, ABD’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını artırmasına kayıtsız kalmayacaktır." dedi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 14 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı’na katılacağını söyledi.

"TÜRK TARAFI ÇABA HARCIYOR"

Zaharova, Soçi Mutabakatı ile ilgili de görüşlerini beyan ederek, "17 Eylül’de Soçi’de gerçekleşen görüşmeler neticesinde imzalanan Soçi Mutabakatı sonrasında İdlib’te çözüm çalışmaları sürüyor. Türk tarafı ılımlı muhalifler üzerindeki sorumluluk için çaba harcıyor. Buna rağmen teröristler ve aşırılık yanlıları arındırılmış bölgenin 20 kilometrelik bir alanda varlığını sürdürüyor. Şimdilik Türk-Rus ortak çalışmalarına rağmen teröristlerin provokasyonlarının durdurulması mümkün görülmüyor." ifadelerini kaydetti.

"MAVİ HAT OLARAK BİLİNEN SINIR ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ BİR SINIR DEĞİLDİR"

Zahorova, İsrail’in Hizbullah üyelerinin saldırı ve sızma girişimlerini öne sürerek Lübnan sınırında başlattığı operasyonlara ilişkin "Mavi hat olarak bilinen sınır uluslararası kabul görmüş bir sınır değildir. Aynı zamanda İsrail’in bu girişimleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701. maddeli hükmüne aykırıdır. Bu nedenle bölgede BM Barış Gücü’nün ihlallere izin vermeyeceğini umuyoruz. Orta Doğu’da gerginleşen durumu daha da kötüleştirmemek için kışkırtıcı adımlar ve açıklamalardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"UKRAYNA VATANDAŞLARINA KISITLAMA GETİRMEYECEĞİZ"

Ukrayna’nın 16 ile 60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna’ya girişlerinin engellenmesi kararını yorumlayan Zaharova, "Söz konusu kararın arkasındaki gerçek mantık açıktır. Bu kararı alanlar dünyanın çok gerisindedir. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in daha önce belirttiği gibi biz Ukrayna vatandaşlarına böyle bir kısıtlama getirmeyeceğiz." dedi.

Zaharova, Kiev yönetiminin Donbass bölgesine yaptığı askeri operasyonlara da tepki gösterdi. Zahavova, "Aralıklarla süren saldırıya karşın Kiev yönetiminin büyük bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu duyuyoruz." dedi.

"INF ANLAŞMASI İÇİN ASILSIZ SUÇLAMALAR VAR"

ABD’nin, INF anlaşması çerçevesinde Rusya’nın anlaşmaya uymadığını iddia ederek 60 gün içerisinde Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından değerlendirmede bulunan Zaharova, "Brüksel’de NATO Bakanlar Kurulu toplantısının arifesinde INF anlaşmasıyla ilgili yüksek sesli bir açıklama yapıldı. 4 Aralık akşamı Moskova’da ABD büyükelçisi INF anlaşması uyarında ABD’nin 60 gün süre tanıdığını ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda anlaşmadan çekileceğini bildiren yazı teslim etti. Bu yazıyı sağlıklı çalışma için kabul ettik. Bu yazıda Rus tarafınca anlaşmanın ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak asılsız ve desteksiz suçlamaların tekrarlandığını söylemek isterim. Amerika’nın iddialarına yönelik hiçbir kanıt bize sunulmamıştır." dedi.