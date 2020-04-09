ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ABD'de, ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

ABD hava sahasındaki özellike uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı.

UÇUŞLAR BÖYLE DEVAM EDERSE VAKA SAYILARI ARTAR

Ülkede iç hat uçuş trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.

Doktorlar, ABD'de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede koronavirüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında, diğer ülkelerdeki uçak trafiğindeki azalma da radara yansıdı.

UÇAKLAR YERE İNDİ

Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü, tarihin en büyük krizini yaşıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi.