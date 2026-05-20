ABD heyetinde bulunan doktora Grönland’dan tepki geldi

Amerika ve Grönland arasında gerginlik artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019 yılında "Grönland, Amerika’ya katılmalı" söylemleriyle başlayan süreçte ilişkiler, iki ülke arasında kopma noktasına geldi.

GRÖNLAND’A GÖNDERİLEN HEYETE DOKTOR EŞLİK ETTİ

Donald Trump’ın Grönland üzerindeki baskısını artırmasıyla ABD tarafından Grönland’a heyet gönderildi.

18 Mayıs’tan bu yana Grönland’ın başkenti Nuuk’ta bulunan ABD’nin Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry ve ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery’nin liderliğindeki heyete, Joseph Griffin isimli bir doktor da eşlik etti.

HALKA SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA SORULAR SORDU

Doktorun, Grönland’ın sağlık sistemi hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla heyete katıldığı ABD tarafından açıklandı.

Joseph Griffin’in, başkent sokaklarında halka adadaki sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında sorular sorduğu öğrenildi.

''SAĞLIK SİSTEMLERİNİN NASIL UYGULANDIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Tepkilerin ardından ulusal medyaya açıklama yapan Griffin, “Her şeyden önce burada sağlık hizmetlerinin nasıl uygulandığını öğrenmek istiyoruz.” dedi.

''HALKLA GÖRÜŞMEK PEK SAYGILI BİR DAVRANIŞ DEĞİL”

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise ABD’li doktorun tavırlarına tepki göstererek, “Grönland sağlık sistemine dair bilgi edinmek için yetkilileri atlayıp doğrudan halkla görüşmek pek saygılı bir davranış değil.” diye konuştu.

Grönland Sağlık Bakanı Anna Wangenheim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun mesafelerle izole edilmiş ve sağlık personeli açısından eksiklik yaşayan bir toplum üzerinde uygulanan baskının Grönland’ı savunmasız bıraktığını ifade etti.

''NUUK’A DOKTOR GÖNDERMELERİ SON DERECE SORUNLUDUR”

Wangenheim, ayrıca “Grönland’ı ABD’nin bir parçası yapma gibi bir misyon taşıyan kişilerin, ihtiyaçlarımızı değerlendirmek üzere Nuuk’a bir doktor göndermeleri son derece sorunludur.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle ele geçirme söylemlerinde bulunduğu Grönland’a daha önce de bir hastane gemisi göndermek istediğini açıklamış, Nielsen ise bu açıklamaya da tepki göstermişti.