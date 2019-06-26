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ABD Hindistan'ın S-400 almasına karşı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almasını anlayışla karşıladığını açıkladı.

AA & Ensonhaber | 26.06.2019 - 17:21..
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Türkiye ile ABD arasında büyük krizlere yol açan ve her seferinde Washington yönetiminin farklı tehditlerle Türkiye'ye yaptırım uygulamayla uyardığı S-400 konusunda, ABD'nin ikiyüzlü tavrı ortaya çıktı.

Türkiye'ye "S-400'e karşıyız" diyen Washington, Rusya'nın bir diğer müşterisi olan Hindistan'a "S-400 alımını anlayışla karşılıyoruz" diyor.

"ANLAYIŞLA KARŞILIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’yi ziyaret etti.

ABD Hindistan'ın S-400 almasına karşı değil

Pompeo’nun ziyaretinde, Hindistan’ın Rusya’yla yaptığı S-400 anlaşması da dahil olmak üzere pek çok konu gündeme geldi. Dışişlerine bağlı kaynaklar, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması konusunda ABD ile yaşanan tartışmada, Hint tarafının kendi pozisyonunu ABD'ye açıklamakta başarılı olduğu ve ABD tarafının da Yeni Delhi’nin bu konudaki ihtiyacını anlayışla karşıladığı belirtildi.

ABD Hindistan'ın S-400 almasına karşı değil

YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULACAK

Haberlere göre Hindistan, Rusya ile savunma sanayisi alanında uzun yıllara dayanan iş birliğini bozmayı düşünmediğini muhataplarına aktardı. Hint yetkililer, S-400’ler konusunda ABD yaptırımlarından muaf olma kriterlerini karşıladıklarını düşünüyor.

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