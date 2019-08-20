ABD, Huawei yasağını 90 gün erteleme kararı aldı

Bildiğiniz gibi Washington yönetimi, Huawei’nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle ABD’li şirketlerin Huawei’yle iş yapması yasaklamıştı. ABD başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Huawei ile iş yapmak istemediklerini belirtmiş ve bu sözler, yasağın ertelenmeyeceği algısını oluşturmuştu.

YASAK 90 GÜN ERTELENDİ

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei’ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi.

Ross, söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesi’nin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.

Washington yönetiminin, ABD’li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD’nin Çin’li şirketlere “adil olmayan bir şekilde” davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.

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