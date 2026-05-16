ABD: Hürmüz Boğazı'ndaki akış en geç yazın başlayacak

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İran arasında etkilenen savaş sadece bu iki ülkeyi değil bütün dünyayı etkiliyor.

İran misilleme için Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutup ücretli hale getirirken ABD ise Tahran yönetimini ekonomik açıdan zora sokmak için boğaza yönelik ablukasını sürdürüyor.

"YAZ DÖNEMİNDE TRAFİK BAŞLAYACAK"

CNBC'ye konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, enerji alanındaki son duruma ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğaz'da yaşanan aksaklıkları "geçici bir kesinti" olarak tanımlayan Wright, "Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz bir dönemde kesinlikle başlayacak." ifadesini kullandı.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

İran'ın boğazı kapatma kararıyla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

GERİLİM ZAMAN ZAMAN TIRMANIYOR

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.