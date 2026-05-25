ABD ile İran arasında kalıcı barış mesaisi: 5 ana başlıkta orta yol bulunamıyor

ABD ile İran, ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmek için görüşmelere devam ediyor.

Her geçen gün anlaşmanın yakın olduğuna dair haberler çıkarken henüz taraflardan somut bir açıklama yapılmadı.

5 ANA BAŞLIKTA ORTA YOL BULUNAMIYOR

Tarafların uç talepleri bir orta yol bulunmasını zorlaştırırken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

The New York Times gazetesinin haberine göre anlaşmanın sağlanmasını engelleyen 5 ana başlık öne çıkıyor.

İRAN'IN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİ

Bunlar arasında ilkinin İran'ın nükleer zenginleştirmesi olduğu aktarılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ne olursa olsun İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor.

ABD ve İsrail’in, bu materyalin nükleer silah yapımında kullanılabileceğinden endişe ettiği belirtilirken İran'ın ise bu talebe karşı çıktığı vurgulanıyor.

ABD cephesi söz konusu uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken İran tarafı buna yaklaşmıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN DURUMU

Bir diğer konu ise savaş öncesinde açık olan Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve kullanımı olarak öne çıkıyor.

İran tarafı, anlaşma kapsamında gemilerin geçişine izin verilmesini ancak ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını talep ediyor.

Öte yandan ABD ise ablukanın anlaşma sağlanmadan kaldırılmayacağını belirtiyor.

İRAN'IN DONDURULMUŞ VARLIKLARINA NE OLACAK

Ayrıca İran, uzun yıllardır yaptırımlar nedeniyle yurt dışında dondurulan milyarlarca dolarlık varlıklarının serbest bırakılmasını isterken ABD ise şu aşamada herhangi bir varlık çözümü sunmadı.

Washington yönetimi, İranlı yetkililerin, olası bir anlaşmada yaklaşık 25 milyar dolarlık kaynağın çözülmesi talebinin bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi ile gerçekleşebileceğini söylüyor.

İRAN'IN LÜBNAN'DAKİ VEKİL GÜÇLERİ

Bir diğer konu ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanmasına neden olan Lübnan ve ülkede bulunan Hizbullah güçleri.

Habere göre İran, anlaşma kapsamında bölgedeki çatışmaların durdurulmasını isterken ABD tarafı vekil güçler konusunu doğrudan müzakere maddesi olarak açıkça gündeme getirmiş değil.

İRAN'IN SAVAŞTA KİLİT ROL OYNAYAN FÜZE KAPASİTESİ

Öte yandan savaşın kilit noktalarından biri olan ve Trump'ın uykularını kaçıran İran’ın balistik füze kapasitesi, özellikle İsrail ve Körfez ülkeleri açısından en kritik güvenlik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD yönetimi başlangıçta füze programının da kısıtlanmasını gündeme getirmişti ancak mevcut taslakta bu konuya yer verilmediği belirtildi.