ABD ile İran görüşme kararı aldı

İsrail’in Debka haber sitesinde yer alan haberde, görüşme tarihinin açıklanmadığı ve gizli olacağı belirtildi. ABD ve İran arasında, müzakereye dönüşmemiş gizli bir diyaloğun söz konusu olduğu belirtildi.

Yapılacak görüşmede tarafların, gerilen ilişkileri ve bundan kaynaklı yükselen tansiyonu düşürmeyi ele alacakları ifade edildi.

Haberde, taraflar arasında temas kurulduğu ve müzakare zemini arandığı vurgulandı.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’a sert uyarılarda bulunsa da savaş istemediklerini belirtmişti.

İran dini lideri Ali Hamaney de ABD ile savaşmak istemediklerini ifade etmişti.

ABD, taraflar arasında gerginliğin tırmanmasıyla Orta Doğu ve Körfez’deki askeri gücünü artırdı.

İran da buna karşılık, savunma hazırlığını en üst seviyeye çıkardı.