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ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkiyat yaptı

Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından güçlerini çekmeyen ABD, teröre desteğini de hiç azaltmadı.

AA | 03.04.2019 - 07:09..
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ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkiyat yaptı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde 100 civarı tır, Simelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.

Kapalı kasalar taşınan tırlarda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler görüldüğü aktarıldı.

Kaynaklar, kasaların içinde silah olup olmadığından emin olmadıklarını ancak mühimmat bulanabileceğini dile getirdi.

SEVKİYATLAR SIKLAŞTI

ABD, şubat başı ve sonu olmak üzere 2 kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyat yapmıştı.

GÜÇLERİNİ AZALTMADILAR

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. DEAŞ'la mücadelenin tamamlanmasının ardından YPG/PKK'dan silahları toplama sözü veren Washington yönetimi, ilerleyen günlerde ise söylemini "yavaş ve güvenli çekilme" yönünde değiştirdi.

ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkiyat yaptı

ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek, en geç mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini vermişti ancak Votel'in verdiği zaman içerisinde ABD Suriye'deki güçlerini azaltmadı.

BÜTÇEDEN PAY VERDİLER

ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ varlığı sona erdirilmesine rağmen YPG/PKK'ya bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ayırması dikkat çekmişti. ABD'nin örgüte vereceği C4 patlayıcı, fünye zamanlayıcı kablo gibi el yapımı patlayıcı (EYP) aparatlarının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki örgüt saldırılarında kullanılması tehlikesi ortaya çıkmıştı.

ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkiyat yaptı

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli var.

YPG/PKK, Suriye'nin 3'te 1'inde işgalini sürdürüyor.

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