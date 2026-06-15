ABD-İran anlaşması Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını düşürdü

ABD ve İran'ın çatışmayı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan ön bir çerçeve anlaşmasına varmasının ardından, Avrupa doğalgaz fiyatları yüzde 6,2 düştü.

Bu durum, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzındaki aksamalara ilişkin endişeleri azalttı.

Avrupa'nın önde gelen doğalgaz ticaret merkezi olan Title Transfer Facility'de (TTF) gösterge niteliğindeki Hollanda vadeli işlem sözleşmesi, enerji piyasalarındaki jeopolitik risk primlerinin gerilemesiyle seans sırasında megawatt saat başına yaklaşık 43,8 euro (50,9 dolar) seviyesine düştü.

Doğalgaz fiyatları böylece son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ ÇABASI, FİYATI DÜŞÜRDÜ

Bu düşüş, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in çatışmayı sona erdirme çabalarında bir atılım olduğunu duyurmasının ardından geldi. Şerif, ABD ve İran'ın, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesini içeren ön bir çerçeve üzerinde anlaştığını söylemişti.

ANLAŞMA 10 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE

Anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de resmen imzalanması bekleniyor. Anlaşma ayrıca, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve Basra Körfezi'ni küresel denizcilik rotalarına bağlayan kritik bir enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeriyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, boğaz özellikle LNG pazarları için büyük önem taşıyor; zira 2024 yılında küresel LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri, büyük ölçüde Katar'dan olmak üzere, bu güzergah üzerinden gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı da Basra Körfezi'ndeki bu LNG hacimlerini piyasaya ulaştırmak için alternatif yolların bulunmadığını belirtti.

Basra Körfezi'nden LNG sevkiyatlarının yeniden başlaması ihtimali, Mart ayında çatışmaların bölgedeki gemi trafiğini ciddi şekilde aksatmasından bu yana Avrupa ve Asya'da gaz fiyatlarını yüksek tutan arz endişelerini azalttı.

DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI, AVRUPA'DAKİ ENFLASYON BASKISINI AZALTACAK

Düşük doğalgaz fiyatları, enerji maliyetlerindeki düşüşün Avrupa'da enflasyon baskısını azaltmaya yardımcı olabileceği yönündeki genel piyasa beklentilerini de destekledi, Avrupa'daki politika yapıcılar, ithal enerji fiyatlarının hane halkı, sanayi ve para politikası üzerindeki etkisini yakından izliyor.