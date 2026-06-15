ABD-İran anlaşması Avrupalı petrol şirketlerinin hisselerini düşürdü

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş, müzakerelerin sonunda mutabakatla sonuçlandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini" ilan etti.

Resmi olarak mutabakatta yer alan maddeler duyurulmasa da İran basını, "14 maddelik mutabakat taslağı" olduğu söylenen bir metni paylaştı. Bu metne göre, taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkesi kabul ediyor.

Washington'ın Tahran yönetiminin içişlerine karışmama taahhüdü, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması da mutabakattaki maddeler arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI 30 GÜN İÇİNDE TEKRAR AÇILACAK

Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde" 30 gün içinde yeniden açılması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da "mutabakat taslağında" bulunuyor.

FİYATLAR YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının yeniden başlayacağına yönelik haber akışı, Brent petrol fiyatlarının düşmesini sağladı. Fiyatlar yüzde 5 geriledi.

Piyasalarda mutabakatın etkisiyle olumlu seyir izlenirken, yatırımcıların petrol şirketlerinin savaş dönemindeki kar artışının sona ereceğini öngörmesi üzerine söz konusu şirketlerin hisseleri düşüşe geçti.

TOTALENERGlES

Enerji şirketi TotalEnergies hisselerinde Türkiye saatiyle 15.00'te yüzde 4,8 kayıp görülürken, aynı dakikalarda Shell'in hisselerindeki düşüş yüzde 4,7 oldu.

İTALYAN ENİ

İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 4,3 ve İngiliz bp'nin hisseleri yüzde 3,6 geriledi.

MOTOR OIL HELLAS

Yunanistan merkezli rafineri ve ticaret şirketi Motor Oil Hellas şirketinin hisselerindeki değer kaybı ise yüzde 3,9'u buldu.

Öte yandan, küresel petrol tedariki açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seyrine ulaşmasının aylar sürebileceği ve tedarikteki toparlanmanın uzun zaman alabileceği tahmin ediliyor.