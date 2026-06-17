ABD-İran anlaşmasında 300 milyar dolarlık yatırım fonu iddiası

ABD ile İran arasında yarın imzalanması beklenen çerçeve anlaşmaya ilişkin dikkat çekici ekonomik detaylar gündeme geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters, anlaşma kapsamında özel sektör destekli büyük ölçekli bir yatırım fonu kurulmasının planlandığını iddia etti.

300 MİLYAR DOLARLIK ÖZEL SEKTÖR FONU

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre anlaşma taslağında, tamamen özel yatırımcıların katkılarıyla oluşturulacak yaklaşık 300 milyar dolarlık bir fon yer alıyor. Fonun doğrudan devlet bütçeleri ya da hibelerle değil, küresel yatırımcı taahhütleriyle finanse edilmesi öngörülüyor.

YATIRIMCILAR KÜRESEL ÖLÇEKTE

Söz konusu yapının içinde ABD, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika’dan şirketlerin bulunacağı ifade ediliyor. Fonun, farklı bölgelerden yatırımcıları aynı ekonomik çatı altında buluşturması hedefleniyor.

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ENERJİ VE ALTYAPI ODAKLI PROJELER

Planlanan yatırım alanları arasında enerji, lojistik, üretim ve ulaşım sektörlerinin öne çıkacağı belirtiliyor. İran’ın uzun süredir yabancı yatırım açısından sınırlı kalan ekonomik kapasitesinin, bu mekanizma ile canlandırılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

60 GÜNLÜK PLANLAMA SÜRECİ

Habere göre anlaşmanın ardından 60 gün içinde bir mutabakat zaptı imzalanması ve bu süreçte fon yöneticilerinin İran ve yatırımcılarla birlikte proje planlamasına başlaması bekleniyor.

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YAPTIRIM SÜRECİNDEN AYRI MEKANİZMA

Reuters, söz konusu fonun yaptırımların kaldırılması veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması süreçlerinden ayrı bir ekonomik yapı olduğuna dikkat çekti. Mekanizmanın, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde devreye girecek bir teşvik unsuru olarak tasarlandığı belirtildi.

VANCE’TAN “KOŞULLU ERİŞİM” MESAJI

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran’ın Körfez ülkeleri tarafından desteklenecek fona erişiminin, Tahran’ın anlaşma şartlarına uyması halinde mümkün olacağını ifade etmişti.

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İRAN’IN ENERJİ POTANSİYELİ ÖNE ÇIKIYOR

Dünyanın en büyük doğalgaz ve önemli petrol rezervlerinden birine sahip olan İran’ın, uzun yıllardır süren yaptırımlar nedeniyle doğrudan yabancı yatırım çekmekte zorlandığı hatırlatılıyor. Bu nedenle söz konusu fonun ekonomik dengeler açısından kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.