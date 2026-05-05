ABD-İran görüşmeleri New York Borsası'nı zirveye taşıdı

ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin gündem sıcaklığını korumasına karşın bundan sonraki süreçte jeopolitik risklerin daha sınırlı tepkiler verileceğine ilişkin beklentiler, risk iştahını destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’ın da talebi üzerine İran’dan somut bir teklif gelene kadar ateşkesi uzatma kararı, İsrail-Lübnan cephesinden gelen ateşkes açıklamaları risk iştahını güçlendirirken, Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft’un hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa tahminlerinin üzerine çıkan sonuçlar paylaştığı görüldü.

ATEŞKES BEKLENTİSİ YATIRIMCILARI ALIMA YÖNETTİ

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Lübnan’a yönelik ateşkes açıklamaları, New York Borsası'nda sert yükselişlerde etkili oldu.

Jeopolitik olayların sahadan uzlaşma masasına taşınmasının da olumlu etkileri görülürken kâr satışlarının sınırlı kalmasına neden oldu.

GEÇİÇİ ATEŞKES

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte jeopolitik risklerin sahadan masaya taşınması, küresel piyasalarda toparlanma eğilimini güçlendirdi. Piyasaların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu, risk iştahının yeniden canlanmasına katkı verdi.

Tarafların kalıcı barışı tesis etmek için hafta sonu bir araya gelmesinden önce piyasalarda iyimser bir tablo öne çıkıyor. Ekonomi yönetiminin savaşın etkilerini engellemek üzere aldığı önlemlerin yanı sıra esnek ve proaktif yaklaşımının benimseneceğine yönelik mesajlar, Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu pekiştirdi.

ENDEKSLER REKOR SEVİYELERİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerle, geçen ay New York Borsası'nda rekor seviyeler görüldü. S&P 500 endeksi aylık yüzde 10,4, Nasdaq endeksi yüzde 15,3 ve Dow Jones endeksi de yüzde 7,14 yükseldi. Bu dönemde S&P 500 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi 7.219,83 puana, Nasdaq endeksi de 24.935,60 puana taşıdı.