ABD-İran hattında gerginlik tırmanıyor: 2 tekneye açılan ateşte 5 sivil öldü

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken bölgeden gelen iddialar, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. İran kaynakları, Umman açıklarında yaşandığı öne sürülen bir saldırıda, sivil teknelerin hedef alındığını ve can kayıpları yaşandığını bildirdi.

"2 YOLCU TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI" İDDİASI

ABD güçlerinin, Umman kıyıları açıklarında Hasab bölgesinden İran kıyılarına doğru ilerleyen iki küçük yolcu teknesine ateş açtığı öne sürüldü. İran basınına konuşan askeri kaynaklar, teknelerde sivil yolcuların bulunduğunu iddia etti.

5 SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İranlı kaynaklara göre saldırı sonucu teknelerde bulunan 5 sivil yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldığı ve teknelerin sivil geçiş güzergâhında olduğu ifade edildi.

"ABD HESAP VERMELİ"

İranlı askeri kaynak, saldırıya ilişkin sert ifadeler kullanarak ABD’nin bu eylemin hesabını vermesi gerektiğini savundu. Açıklamada, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİALARI YALANLANDI

İran tarafı, ayrıca hedef alınan unsurların İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Yapılan incelemelerde askeri bir hedefin vurulmadığı, olayın sivil tekneleri kapsadığı ifade edildi.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddialar uluslararası gündemde geniş yankı uyandırırken, ABD tarafından henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmelerin, diplomatik gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.