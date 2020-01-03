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ABD: İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım Süleymani’ye yapılan suikastın ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 15:30..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik düzenlenen operasyonun hukuki olduğunu savundu.

''OPERASYON MEŞRU VE HUKUKİ''

Süleymani ve Haşdi Şabi yöneticilerine yönelik saldırının meşru olduğunu söyleyen Pompeo, İran'la savaş istemediklerini ancak ABD vatandaşlarının can güvenliği için gerekli adımları atmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.

Bölgedeki ABD varlıklarını güçlendirdiklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, Tahran'dan siber saldırı ihtimalini de dikkate aldıklarını belirtti.

Pompeo, “İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız. Kasım Süleymani operasynumuz meşru ve hukukidir.'' ifadelerini kullandı.

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