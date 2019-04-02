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ABD İran yaptırımlarının kapsamını genişletebilir

ABD hükümeti, İran ekonomisine yönelik yaptırımların mayıs ayında genişleyebileceğinin sinyalini verdi.

REUTERS | 02.04.2019 - 08:51..
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ABD, İran ekonomisine yönelik yaptırımlarını, şu ana kadar temas etmediği alanlara da tesir edecek şekilde genişletmeyi düşünüyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

ABD'li bir yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, İran ile büyük devletler arasındaki nükleer anlaşmadan geçen yıl mayıs ayında çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kararın yıl dönümünde yaptırımların kapsamını genişletmek istiyor.

Yetkili, "Yaptırımların caydırıcı etkisinin sürmesini istiyoruz. Şirketlerin İran ile çalışmaya devam etmenin artık kötü bir fikir olduğunu düşünmeye devam etmesini istiyoruz." dedi.

Trump'ın çekildiği nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programının kapsamını daraltması karşılığında İran'a yıllardır uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. ABD anlaşmadan çekildikten sonra, İran'ın petrol ihracatını sınırlayan yaptırımlarını tekrar devreye aldı.

"NE KADAR FAZLA ADIM ATARSAK O KADAR İYİ"

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD yönetiminin önümüzdeki haftalarda yeni yaptırım kararları alacağını söyledi.

Yetkili, yeni yaptırım kurgulamanın vakit aldığını ve Hazine Bakanlığı'nın çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yıl dönümü civarlarında ne kadar fazla adım atabilirsek o kadar iyi olur." dedi. ABD'nin kullandığı başlıca yaptırım araçları arasında, İran'ın petrol ihracını sınırlamak bulunuyor. Washington, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye yaptırımlardan muafiyet tanımış olsa da bu kararını değiştirebilir.

O TARAFA DOĞRU İLERLİYORUZ

Yetkili, ABD'nin muafiyetlerden tamamen vazgeçebileceğini belirterek, "Bana göre o tarafa doğru ilerliyoruz." dedi. Yetkili ABD'nin daha önce OPEC'in dördüncü büyük üreticisi İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini hatırlattı ve ABD'nin yurtiçi petrol üretiminin oluşacak açığı kapatabileceğini söyledi.

Analistler; ABD'nin Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'ye tanıdığı, mayıs ayında süresi dolacak olan toplam 1.1 milyon varil/gün tutarındaki muafiyeti uzatacağını düşünüyorlar. Buna göre İtalya, Yunanistan ve Tayvan'a muafiyetin kaldırılması olası.

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