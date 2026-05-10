ABD: İran’a yönelik deniz ablukasında 62 gemi engellendi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta belirsizlikler sürüyor.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde bir sonuca varılamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin hemen ardından İran’ın ekonomisini zayıflatmak ve askeri kapasitesini kısıtlamak amacıyla 13 Nisan 2026 tarihinde Hürmüz Boğazı’nda abluka başlattı.

ABLUKA TAM OLARAK DEVAM EDİYOR

Hürmüz Boğazı’nda belirsizlik sürerken ABD, deniz ablukasına ilişkin son durumu paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiği duyuruldu.

58 TİCARİ GEMİ ENGELLENDİ 4 GEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, “Bugün itibarıyla CENTCOM güçleri, 13 Nisan’dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışları engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi.” ifadeleri kullanıldı.