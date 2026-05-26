ABD, İran'ın güneyine "savunma" amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu

ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, gerçekleştirilen müzakereler ile askıya alınsa da bölgedeki gerginlik devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran'ın bazı noktalarının hedef alındığını bildirdi.

İRAN'IN GÜNEYİNE YENİ SALDIRILAR

Habere göre Hawkins yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

'KORUMA AMAÇLI' SALDIRILAR OLARAK NİTELEDİ

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.

"ABD, KUVVETLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.