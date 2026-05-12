ABD: İsrail BAE'ye 'Demir Kubbe' sistemi gönderdi

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İsrail’in İran ile yaşanan çatışmalar sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) “Demir Kubbe” hava savunma sistemi gönderdiğini teyit etti.

Haberde, Waltz’un New York’ta düzenlenen ve İsrail BM Misyonu tarafından organize edilen bir etkinlikte konuştuğu belirtildi. Waltz’un ifadeleri, bölgedeki askeri iş birliğine dair dikkat çekici bir itiraf olarak değerlendirildi.

“DEMİR KUBBE BAE TARAFINDAN KULLANILDI”

Waltz’un konuşmasında, “BAE’nin İsrail tarafından sağlanan Demir Kubbe’yi kullandığını gördük” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu açıklama, sistemin savaş sürecinde aktif olarak başka bir ülke tarafından kullanıldığı yönündeki ilk resmi doğrulama olarak kayda geçti.

Iron Dome, İsrail’in kısa menzilli roket ve füze tehditlerine karşı geliştirdiği hava savunma sistemi olarak biliniyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İDDİALARI

ABD merkezli Axios’un daha önce yayımladığı haberlerde, İsrail ile BAE arasındaki askeri ve istihbarat iş birliğinin savaş sürecinde belirgin şekilde arttığı öne sürülmüştü.

Haberde yer alan iddialara göre, İsrail Başbakanı’nın talimatıyla Demir Kubbe bataryalarının ve sistemden sorumlu askeri personelin BAE’ye gönderildiği ileri sürülmüştü.

“İRAN FÜZELERİ ENGELLENDİ” İDDİASI

Söz konusu iddialarda, BAE’ye konuşlandırıldığı belirtilen Demir Kubbe sistemlerinin İran tarafından ateşlenen çok sayıda füzeyi etkisiz hale getirdiği de öne sürüldü.

Bu durumun, savaş sırasında bölgedeki hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ortak askeri koordinasyonun bir parçası olduğu iddia edildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK DENGELERİ GÜNDEMDE

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki askeri iş birliği iddiaları, Orta Doğu’daki güvenlik dengeleri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, savaş sürecinde farklı ülkeler arasında gelişen bu tür savunma iş birliklerinin, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekiyor.