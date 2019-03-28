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ABD, İsrail konusunda yalnız kaldı

ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı, BMGK’de ret yedi. Konseyin diğer 14 üyesi, işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığını savundu.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 09:04..
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ABD, İsrail konusunda yalnız kaldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından, Suriye'nin talebi üzerine toplandı.

ABD’nin tek taraflı aldığı bu karar, İsrail'in güvenliği açısından kritik stratejik bir öneme sahip. Konsey'in geri kalan 14 üyesi, işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti ve ABD’yi sert dille eleştirerek yalnız bıraktı.

ABD, İsrail konusunda yalnız kaldı

RUSYA: ABD DÜNYA DÜZENİNE KARŞI ÇIKIYOR

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov keyfi alınan ve dünya düzenine karşı çıkan bu kararın başarısız olmaya mahkum olduğunu belirterek, ''ABD’nin ne sebeple olursa olsun tek taraflı aldığı bu karar, uluslararası hiçbir hukuki kararı değiştirmeyecek.'' dedi.

SURİYE'DEN ABD'Lİ TEMSİLCİYE: ÜLKENE UTANÇ GETİRDİN

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise ABD ve İsrail'e, sert eleştiriler yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını kınayan Caferi, ''ABD kendi taahhütlerine ters düşüyor. Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma konusunda düşüncesiz ve benzeri görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor.'' dedi.

BMGK, İSRAİL İŞGALİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

ABD, İsrail konusunda yalnız kaldı

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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