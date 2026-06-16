ABD, İsrail'in İran anlaşmasını imza töreni öncesi görme talebini reddetti

ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlandığı öne sürülen yeni anlaşmaya ilişkin dikkat çekici bir iddia, İsrail'in popüler yayın kuruluşlarından The Jerusalem Post'un manşetine taşındı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE SOĞUK DUŞ

28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'ı bombalayarak savaşa dahil olan İsrail hükümeti, süreç boyunca ilan edilen ateşkesi ve anlaşma çabalarını sabote etmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterdi.

Öyle ki, Pakistan'da İran ile ABD heyetlerinin görüşmesinin ardından Trump'ın "Süresiz ateşkes ilan ettim" açıklamasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail tarafından eş zamanlı olarak bombardımana tutuldu.

İsrail'in tüm çabasına rağmen Hürmüz Boğazı kartını sonuna kadar kullanan İran tarafı, küresel enerji piyasalarını krize sokmayı başardı ve ABD'yi masaya oturmaya mecbur bıraktı.

14 Haziran gecesi Trump ve İran tarafından anlaşma sağlandığına dair açıklama yapılmasıyla birlikte hem ekonomi hem de enerji piyasaları rahat bir nefes aldı.

Post'un kendi kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, İsrail hükümeti ABD'den İran ile yapılan anlaşmanın metnini incelemek için istedi.

İsrail yönetimi bu inceleme talebini özellikle imza töreninden önce gerçekleştirmek istedi, fakat bu talep ABD yönetimi tarafından reddedildi ve anlaşma metni İsrail ile paylaşılmadı.

TRUMP'IN MADDELERİ AÇIKLAMAMASI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Habere göre taraflar arasında hazırlanan mutabakatın bu hafta içerisinde İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün (16 Haziran) yaptığı açıklamada anlaşmayı "kelime kelime okuyacağını" ve kamuoyuyla paylaşacağını söyledi ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tarih vermedi.

Anlaşmanın içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, The Jerusalem Post'a konuşan diplomatik kaynaklar metnin 14 ayrı maddeden oluştuğunu belirtiyor.

İddialara göre anlaşmada İsrail ordusunun Güney Lübnan'dan çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve yaptırımlar nedeniyle dondurulan yaklaşık 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması gibi başlıklar yer alıyor.

LÜBNAN KONUSUNDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığının geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın Lübnan dosyasını da kapsadığını açıklasa da İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bölgeden çekileceğine ilişkin resmi bir doğrulamada bulunmadı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre bir IDF yetkilisi, Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalması halinde Lübnan'ın herhangi bir bölgesine yönelik saldırı düzenlenmeyeceğini ifade etti.

Diğer taraftan Hizbullah da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'dan güvence aldıklarını ve Tahran'ın ABD ile yürütülecek görüşmelerin sonraki aşamalarında İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekilmesini talep edeceğini bildirdi.

Hizbullah kaynakları ayrıca, "İsrail Lübnan'dan çekilmediği sürece İran ile ABD arasında bir nükleer anlaşmanın mümkün olmayacağı" yönündeki görüşlerini dile getirdi.