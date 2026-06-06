ABD işsizlik verisi sonrasında piyasalar çakıldı

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 172 bin artarak beklentileri aştı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ABD BORSASI KAYIP YAŞADI

Risk iştahını azaltan gelişmelerin ardından çip sektöründeki dev şirketlerde yaşanan yoğun satış baskısı New York borsasında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Bu süreçte Nasdaq endeksi son bir yılın en sert günlük kaybını yaşayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

GÜMÜŞTE DERİN KAYIP

Fed'in faiz artırma beklentisi tırmanırken emtiada deprem yaşandı. Gümüşün onsu yüzde 8,20 düşerek 67,8383 doları gördü.

Gram altın yüzde 8,19 düşüşle 100,4152 liraya kadar geriledi.

ALTIN ÇAKILDI

Altın fiyatlarında da ciddi bir düşüş oldu. Ons altın yüzde 2,5'ten fazla değer kaybederek 4 bin 328 dolara geriledi.

Hafta içinde 6 bin 700 lirayı geçen gram altın günün ilk saatlerinde 6 bin 388 liraya kadar düştü. Gram altın şimdi 6 bin 410 liradan işlem görüyor.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 3,21 düşüşle 60 bin 991,9 dolara geriledi.

DÜŞÜŞLERİN NEDENLERİ

-ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiyi artırması.

-Risk iştahını azalınca çip sektöründeki dev şirketlerde satış yaşanması.

-Belirsizlik, faizlerin yüksek olması.

-ABD İran savaşının biteceğine yönelik umudun törpülenmesi.