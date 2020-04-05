taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış

Koronavirüs vakalarının yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinde artış yaşandı.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış

Çin'in ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında mart ayında en fazla vaka artışı ABD'de görüldü ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısında en üst sıraya yerleşti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında ilk sırada yer alan İtalya, toplam vaka sayısında da ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Toplam vaka ve can kaybı sayısında İtalya'yı İspanya izledi.

TÜRKİYE'DEN MEYVE VE SEBZE TALEBİ ARTTI

Söz konusu ülkeler, koronavirüs bulaşan kişi sayısı ve can kayıplarıyla dikkati çekerken, üç ülkenin de bu dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinin yükseldiği görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin genel ihracat toplamı geçen ay 2018'in mart ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 426 milyon 245 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış

Koronavirüs salgınının bilançosunun ağır seyrettiği ABD, İtalya ve İspanya'ya Türkiye'nin mart ayında gerçekleştirdiği ihracat incelendiğinde, bu ayda yıllık bazda gıda ile ilgili sektörlerde kaydedilen ortak artış dikkati çekti.

ABD'DE İHRACAT

ABD'ye mart ayındaki ihracatta kaydedilen oransal artışta ilk sırada dış satımı yüzde 240 artan tütün sektörü yer aldı. Bu sektörü, ihracatı yüzde 106 artan yaş meyve ve sebze, yüzde 46 artan gemi ve yat, yüzde 39 artan hububat ve yüzde 38 artan halı takip etti.

İTALYA'YA İLİŞKİN VERİLER

İtalya'ya mart ayında dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla artan sektör yüzde 509 ile yaş meyve ve sebze oldu. Oransal bazda ihracatı artan bir diğer sektör yüzde 106 ile fındık ve mamulleri olurken, diğer tüm sektörlerde düşüş kaydedildiği dikkati çekti.

ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış

İSPANYA'YA İHRACAT RAKAMLARI

İspanya'ya ihracatı mart ayında yıllık bazda en fazla artan sektörlerin başında yüzde 201,3 ile diğer sanayi ürünleri geldi. Bu sektörü yüzde 133 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 32 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve yüzde 26 ile meyve sebze mamulleri izledi.

İlginizi Çekebilir
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının dünyada '2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş' bir ekonomik krize yol açtığını belirtti.
Merkez Bankası swap ihalelerinde limiti arttırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.
AB, ithal tıbbi cihazlardaki vergileri kaldırdı
Dünyayı saran koronavirüsün etkisiyle AB üyesi 27 ülke ile birlikte İngiltere, tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin 4 ay süre ile askıya alınması talebinde bulundu.
Fırsatçılık yapan firmalar takibe alındı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla 7 bin 400 firmadan savunma istediklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
54
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
255
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
224
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
186
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
138
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
179
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir