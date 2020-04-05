ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış

Çin'in ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında mart ayında en fazla vaka artışı ABD'de görüldü ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısında en üst sıraya yerleşti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında ilk sırada yer alan İtalya, toplam vaka sayısında da ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Toplam vaka ve can kaybı sayısında İtalya'yı İspanya izledi.

TÜRKİYE'DEN MEYVE VE SEBZE TALEBİ ARTTI

Söz konusu ülkeler, koronavirüs bulaşan kişi sayısı ve can kayıplarıyla dikkati çekerken, üç ülkenin de bu dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinin yükseldiği görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin genel ihracat toplamı geçen ay 2018'in mart ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 426 milyon 245 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının bilançosunun ağır seyrettiği ABD, İtalya ve İspanya'ya Türkiye'nin mart ayında gerçekleştirdiği ihracat incelendiğinde, bu ayda yıllık bazda gıda ile ilgili sektörlerde kaydedilen ortak artış dikkati çekti.

ABD'DE İHRACAT

ABD'ye mart ayındaki ihracatta kaydedilen oransal artışta ilk sırada dış satımı yüzde 240 artan tütün sektörü yer aldı. Bu sektörü, ihracatı yüzde 106 artan yaş meyve ve sebze, yüzde 46 artan gemi ve yat, yüzde 39 artan hububat ve yüzde 38 artan halı takip etti.

İTALYA'YA İLİŞKİN VERİLER

İtalya'ya mart ayında dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla artan sektör yüzde 509 ile yaş meyve ve sebze oldu. Oransal bazda ihracatı artan bir diğer sektör yüzde 106 ile fındık ve mamulleri olurken, diğer tüm sektörlerde düşüş kaydedildiği dikkati çekti.

İSPANYA'YA İHRACAT RAKAMLARI

İspanya'ya ihracatı mart ayında yıllık bazda en fazla artan sektörlerin başında yüzde 201,3 ile diğer sanayi ürünleri geldi. Bu sektörü yüzde 133 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 32 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve yüzde 26 ile meyve sebze mamulleri izledi.