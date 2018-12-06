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ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sonrası ABD, Boğaz'dan savaş gemisi geçirmek için Türkiye'den izin istedi.

AA | 06.12.2018 - 05:59..
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ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

Amerikan CNN televizyonunun Pentagondan üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğu belirtildi.

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İZİN İSTENDİ

Bu adımların Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki krize yanıt olarak atıldığı ifade edilen haberde ayrıca Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'den boğazlardan Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

PENRAGON İDDİALARI YALANLAMADI

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğini aktararak, "ABD, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen bağlıdır. Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz." dedi.

Karadeniz, ABD'nin Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve 6'ncı filosunun görev bölgesinde yer alıyor.

ABD 15 GÜN ÖNCESİNDEN İZİN İSTEMEK ZORUNDA

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor.

ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

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