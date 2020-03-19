ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle ABD'de 115 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 323'e yükseldi.

İLK KEZ BİR KONGRE ÜYESİNDE TESPİT EDİLDİ

Ülkede koronavirüs salgını etkisini sürdürürken ilk kez bir Kongre üyesinde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Mario Diaz-Balart üzerinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Diaz-Balart, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi daha iyi hissediyorum. Bununla birlikte, hastalığın önlenmesi ve bu virüsün yayılmasını azaltmak için herkesin bunu ciddiye alması ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yönergelerini takip etmesi önemli" ifadelerini kullandı.