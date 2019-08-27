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ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yine çağrı yaptı

Rusya'dan Ankara'ya ikinci S-400 sevkiyatının gerçekleştiği günde ABD Temsilciler Meclisi'nden yine yaptırım çağrısı geldi.

AA & Ensonhaber | 27.08.2019 - 21:08..
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ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yine çağrı yaptı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatının başlaması haberi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygulaması' çağrısında bulundu.

TRUMP'A YAPTIRIM ÇAĞRISI

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD yasasının da gerektirdiği gibi Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulamalısınız" denilirken, "Türkiye çıkarlarına en iyi şekilde ABD ile iş birliğiyle ulaşır, Kremlin'le değil" ifadesi kullanıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yine çağrı yaptı

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatı bugün başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya gelmesinin ardından S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya iniş yapmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yine çağrı yaptı

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