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ABD Kongresinde YPG/PKK pazarlığı

Sözde müttefikimiz ABD, terör örgütü YPG/PKK ile müzakere için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

AA | 26.09.2019 - 07:34..
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ABD Kongresinde YPG/PKK pazarlığı

Türkiye sivil ve asker evlatlarını hedef alan PKK terörüne karşı mücadelesini hem yurt içinde hem de yurt dışında devam ediyor. Neredeyse bitme noktasına gelen PKK için ABD'den Türkiye'ye öneri geldi.

ABD kongresi himayesinde çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Barış Enstitüsü’nün (Institue of Peace) hazırladığı Suriye raporunda Türkiye’ye dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

"TÜRKİYE, YPG/PKK İLE BARIŞ YAPMALIDIR"

Kongreye “Syria Study Group” adıyla Suriye’ye ilişkin ABD’nin ne yapması gerektiğine dair “önerilerin” olduğu bir rapor sunan enstitü, raporda “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye-PKK arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik etmelidir” denildi.

Türkiye ile işbirliği yapmak için alanların araştırılmasını istenilen raporda, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini giderin” ifadeleri de yer aldı.
ABD kongresine sunulan raporda, “ABD, İdlib’te terörist gruplar üzerindeki baskıyı artırmak için dış saldırıları planlayabilecek yolları araştırmalı” denilmesi de dikkat çekti.

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