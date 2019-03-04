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ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

Suriye'den çekilme planı yaptığını söyleyen ABD, YPG'li teröristleri beslemeye devam ediyor.

DHA | 04.03.2019 - 08:59..
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ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken dün gece, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'NİN 300 TIRLIK KONVOYU

ABD'ye ait olduğu belirtilen 300 tırdan oluşan konvoy, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi.

GECE YARISI SEVKİYAT

Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların; vinç, akaryakıt tankerleri, iş makineleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin kullandığı kamyonetler ve jeneratör taşıdığı, bazı tırların ise dorselerinin brandalı olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi ViDEO

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

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