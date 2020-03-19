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ABD koronavirüs salgını sebebiyle Kanada sınırını kapattı

ABD ve Kanada'nın korona virüs salgını nedeniyle ortak sınırlarının geçici olarak karşılıklı seyahatlere kapatıldığı açıklandı.

AA | 19.03.2020 - 04:41..
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Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor.

"KANADA SINIRIMIZ ZARURİ OLMAYAN GEÇİŞLERE KAPATILDI"

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yönelik alınan tedbir kapsamında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Karşılıklı olarak Kanada ile olan kuzey sınırımız zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatıldı. Bu durum, iki ülke arasında ticaret ilişkilerini etkilemeyecek" dedi.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınır kapısına yönelik yaptığı açıklamada ise yasa dışı yollarla ABD'ye girişlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ve belgesiz göçmenlerin de geri gönderilmesi üzerine bir takım çalışmaların olduğunu bildirdi.

ABD koronavirüs salgını sebebiyle Kanada sınırını kapattı

GIDA İÇEREN GEÇİŞLER DEVAM EDECEK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise karantina altında bulunduğu yerden yaptığı yaptığı açıklamada, turizm amaçlı ülkeye yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceğini ancak temel gıda içeren geçişlerin devam edeceğini aktardı. Trudeau, "Her iki ülke arasında ekonomik düzeyde gelinen noktayı korumamız kritik önem taşıyor. Bunlar arasında gıda, yakıt ve tıbbi ilaçların sınırın her iki yanından insanlara ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

YILIN BİR KISMI ABD'DE YAŞAYANLAR VE KAMYON ŞOFÖRLERİ MUAF

Kanada Başbakanı Trudeau, "Yılın bir kısmı ABD'de yaşayan Kanadalılar ve kamyon şoförleri muaf tutulanlar arasında. Sınırın tamamen kapatılması bu kadar yakın bütünleşmiş iki ekonomiye ciddi zararlar verecektir" ifadelerini kullandı.

KANADA'NIN GIDA TEDARİKİNİN YÜZDE 75'İNİ ABD KARŞILIYOR

Öte yandan Kanada'nın temel gıda tedarikinin yüzde 75’i ABD’den karşılanıyor ve Kanada’nın petrol ihracatının yüzde 98’i ise ABD'ye gidiyor.

KANADA BAŞKANININ EŞİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz hafta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Kanada Başbakanı Trudeau da tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altına alınmıştı. Trudeau, 7 gündür karantinada tutuluyor.

ABD koronavirüs salgını sebebiyle Kanada sınırını kapattı

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