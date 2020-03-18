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ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

ABD hükümeti ve büyük teknoloji şirketleri, koronavirüsle savaşmak için kullanıcıların konum verilerinden yararlanacak.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 11:01..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli çözüm yolları arayan ABD, büyük teknoloji şirketleri ile yakın temas kuruyor.

Facebook, Google ve diğer büyük teknoloji şirketleri, ABD'deki koronavirüsün yayılmasını takip etmeye yardımcı olabilmek için hükümetle görüşüyor. Halk sağlığı yetkilileri, koronavirüsün nasıl yayıldığına dair anlayışlarını geliştirmek için şirketlerden aldıkları konum verilerini takip edecek.

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TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HÜKÜMETLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft ve Twitter, ABD baş teknoloji sorumlusu Michael Kratsios ile bir görüşme yaparak, hükümetin koronavirüs ile nasıl mücadele edebileceğini konuştu.

Topantı sonucunda, virüsün yayılmasını engellemek için konum verilerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Konum verileri, koronavirüs tespit edilen bir kişinin bulunduğu ortamda başka hangi kullanıcıların olduğunu anlamak için yetkililere yardımcı olacak ve bu sayede doğru kişiler karantina altına alınabilecek.

goolg

Instagram: @eshteknoloji

ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

ABD, koronavirüsle mücadelede konum verilerini kullanacak

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