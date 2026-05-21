ABD, Küba lideri Raul Castro’ya cinayet davası açtığını duyurdu

Küba ve ABD arasında tansiyon artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik ifadeleri ve yaptırımları, ilişkileri kopma noktasına getirirken ABD’den yeni bir hamle geldi.

GİZLİLİĞİ KALDIRILAN İDDİANAME AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Florida eyaletine bağlı Miami şehrindeki Özgürlük Kulesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Nisan ayında büyük bir jüri tarafından hazırlanan ve çarşamba günü gizliliği kaldırılan iddianameyi açıkladı.

2 SİLAHSIZ UÇAĞI DÜŞÜRMEK İLE SUÇLANDI

İddianamede, Küba’nın eski lideri Raul Castro ve diğer beş Kübalı askeri yetkilinin, Küba kökenli Amerikalıların kurduğu Brothers to the Rescue (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki silahsız sivil uçağı uluslararası hava sahasında düşürmekle suçlandığı bildirildi.

''PEŞİNİZDEN GELİRİZ''

30 yıldır dört Amerikalının ailesinin adalet beklediğini söyleyen Blanche, “ABD ve Başkan Trump vatandaşlarını unutmaz ve unutmayacaktır. Eğer Amerikalıları öldürürseniz, kim olduğunuz, hangi unvanı taşıdığınız ve ne kadar zaman geçtiğine bakılmaksızın peşinizden geliriz.” ifadelerini kullandı.