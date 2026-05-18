ABD, Küba'nın saldırı ihtimalini değerlendiriyor

ABD'nin Küba kaygısı büyümeye devam ediyor.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li bir yetkili, Küba'nın son zamanlarda insansız hava aracı kapasitesini artırmasının ABD'ye yönelik oluşturabileceği tehditlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Adı açıklanmayan yetkili, "Bu tür teknolojilerin bu kadar yakınımızda olduğunu ve terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlılardan Ruslara kadar çeşitli kötü niyetli aktörlerin işin içinde olduğunu düşündüğümüzde durum endişe verici" ifadelerini kullandı.

"KÜBA'NIN SALDIRI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak bölgedeki ABD üslerine, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Axios'un haberinde, "ABD'li yetkililere göre Küba, 2023'ten beri Rusya ve İran'dan çeşitli yeteneklere sahip saldırı İHA'ları temin ediyor ve bunları Küba'nın stratejik noktalarına yerleştiriyor" değerlendirmesine yer verildi.

Haberin devamında üst düzey ABD yetkilisinin Küba'nın geçen ay Rusya'dan 'daha fazla İHA ve askeri teçhizat talep ettiğine ve İran'ın ada ülkesine nasıl daha fazla direnilebileceğini öğretmeye çalıştığına' dair iddialarına yer verildi.

"SON DERECE SORUNLU OLDUĞUNDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İran'ın, 28 Şubat'ta başlayan ABD saldırılarına karşı İHA'ları kullanmasıyla ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili endişelerde artış gözlenmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü yapılan bir kongre oturumunda Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz" demişti.

CIA Direktörü John Ratcliffe, perşembe günü Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.