taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4054
Euro
7.0732
Altın
1625.26
Borsa
91527.59
Gram Altın
335.141
Bitcoin
43413.21

ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek

ABD, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koydu.

AA | 27.03.2020 - 04:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirildi.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtildi.

ABD MADURO'NUN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Açıklamada, Maduro'nun tutuklanması ya da yakalanması için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar, hakkında iddianame hazırlanan diğer kişilere ilişkin bilgi verenlere de 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği kaydedildi.

Söz konusu kişilerle ilgili, "Bu kişiler, Maduro rejiminde üst düzey görevlerde bulunurken, Venezuela hava üssünden ayrılan uçakların ve ülkenin limanlarını da kontrol ederek, ülkeden narkotik maddelerin sevk edilmesine yardımcı oldular." ifadesi kullanıldı.

ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek

"ABD VENEZUELALILARA YARDIMCI OLMAYA KARARLI"

Venezuela halkının daha şeffaf, sorumluluk sahibi ve kendilerini temsil eden bir hükümete ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, Venezuelalıların özgür ve adil bir seçim yoluyla demokrasilerini yeniden sağlamasına yardımcı olmaya kararlı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da 2 Türk daha korona nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da 2 Türk'ün daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
Hafter’e bağlı milisler Trablus’ta bir hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi.
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
İspanya'da hastanelerde hastalar koridorda yatıyor
Hastanelerin yetersiz kaldığı İspanya'da, Başkent Madrid'deki bir hastanede çekilen fotoğrafta, hastaların koridorda yattığı görülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
171
Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü
Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü
7
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
3
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
12
THY bazı noktalar hariç tüm dış uçuşları durdurdu
THY bazı noktalar hariç tüm dış uçuşları durdurdu
6
Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü
Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü
3
KKTC'de köyler karantinaya alındı
KKTC'de köyler karantinaya alındı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir