ABD medyası cami saldırısını aklama çalıştı: Cemaat 11 Eylül saldırganlarıyla bağlantılı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen ve 3 sivil insanın hayatını kaybettiğini saldırı, dünyanın dikkatini yeniden İslamofobik provokasyonlara çekti.

Adli makamların saldırıyı "nefret suçu" başlığı altında soruşturmaya başlamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da ilk açıklamasında "Korkunç bir durum" demesine rağmen bazı fanatikler saldırıyı haklı gösterme çabasına girdi.

11 EYLÜL BAĞLANTISI KURMAYA ÇALIŞTI

ABD'de muhafazakar kimliğiyle bilinen New York Post gazetesi, San Diego İslam Merkezi'nin 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı olduğu iftirasını manşet attı.

Gazete, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırılar öncesinde uçak kaçıran saldırganlardan ikisinin daha önce San Diego İslam Merkezi'nde namaz kıldıklarını öne sürdü.

New York Post, bu iddiayla San Diego İslam Merkezi ve 11 Eylül saldırganları arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

İSRAİL'İ KINAYAN İMAM HEDEF ALINDI

Gazete aynı zamanda San Diego İslam Merkezi'nin imamı olduğunu belirttiği Taha Hassane'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan açıklamalarını da hedef aldı.

New York Post, Hassane'nin 7 Ekim 2023'ten kısa bir süre sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, "Bu geçen hafta ya da 7 Ekim'de başlamadı. Bu, acımasız Siyonist işgalinin ve soykırımının sonucudur. İnsanlar işgal altındayken direniş haklıdır ve onların bu anlatıyı değiştirmelerine izin vermemek gerekir." ifadelerini kullanmasını Hassane aleyhinde kampanyaya çevirmeye çalıştı.

EŞİ VE KIZI DA HEDEF GÖSTERİLDİ

Gazete, Hassane'nin kızı Selma Hassane'yi, İsrail saldırılarına karşı boykot hareketi olan BDS'yi desteklemesini; eşi Lallia Allali'yi ise Gazze'de bebeklerin öldürülmesini "Şeytani" diye tanımladığı bir paylaşımını gerekçe göstererek hedef gösterdi.