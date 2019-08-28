ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın başkentinde düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Açılış töreni öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin’le birlikte fuar alanındaki sergilenen 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi.

İKİLİNİN KAHKAHALARI ABD'Yİ KIZDIRDI

Tören sırasında Erdoğan ve Putin’in samimi tavır ve sohbetleri ise, yabancı medyanın da yakın takibindeydi.

İki liderin kahkahaları, ABD medyasında geniş yer buldu. ABD merkezli CNN, Erdoğan ve Putin’in yakınlaşmasını “tehlikeli” olarak yorumladı.

Putin’in, yeni bir askeri anlaşma için Türkiye’yle görüştüğünün söyleyen CNN, iki ülkenin böyle bir anlaşma yapmasının ABD için endişe verici olacağını söyledi.

AMERİKA ENDİŞELİ

Görüşmeyi “ABD, Putin’in Türkiye’yle yakınlaşmasından korkmalı” başlığıyla duyuran CNN, haberinde Türkiye’nin Washington’la arasındaki gerilim nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirdiğinden de dem vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi İZLE

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden olurken Türkiye, gelen tüm tehditlere rağmen teslimat sürecini başlatmıştı. Bunun sonucunda ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını duyurdu.