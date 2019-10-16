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ABD medyası Türkiye'yi batırmanın yolunu arıyor

Trump’tan art arda gelen yaptırım tehditlerine rağmen Türk ekonomisinde gerçekleşen yükseliş, ABD’nin ünlü ekonomi programlarına konu oldu.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 10:47..
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ABD medyası Türkiye'yi batırmanın yolunu arıyor

Kendilerinin yıllardır teröristlere verdiği desteği görmezden gelerek birçok Avrupa ülkesini de silah satışı konusunda galeyana getirmeye çalışan ABD’nin hamlelerine ve Trump’ın sert yaptırım çıkışlarına rağmen tehditlerden etkilenmeyen Barş Pınarı Harekatı, ABD medyasının gündeminden düşmüyor.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELİYOR

CNN’in öne çıkan ekonomi programı, Türkiye’nin yükselişe geçen ekonomi piyasasını ele aldı. Ekonomist Timoty Ash’in konuk edildiği programda, Türk lirasının dolar karşısındaki yükselişi konuşuldu.

ABD medyası Türkiye'yi batırmanın yolunu arıyor

TRUMP'IN TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında özellikle yaptırım tehditleriyle harekatı engellemeye çalışan Trump’ın tehditlerinin boş çıktığının belirtildiği programda, Türkiye’nin Suriye harekatından işgal olarak bahsedilirken, yaptırımların bir ceza olarak uygulanması gerektiği konuşuldu.

ABD medyası Türkiye'yi batırmanın yolunu arıyor

"ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırım politikası bu sefer işe yaramıyor. Trump’ın sert açıklamalarına rağmen Türk lirası, dolar karşısında değer kazanıyor" çıkarımlarına yer verilen programda, Türk ekonomisinin bu defa hiçbir yaptırımdan olumsuz yönden etkilenmeyeceğinin de altı çizildi.

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