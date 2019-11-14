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ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden New York Times, toplantıdan Türkiye’nin galip çıktığı sinyalini veren bir yazı yayınladı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 09:16..
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Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin ardından görüşmeden çıkan olumlu sonuçlarsa, ABD medyasını rahatsız eder nitelikte oldu.

New York Times’da yayınlanan bir analiz, Erdoğan-Trump görüşmesini ele alarak ikilinin samimi görüşmesini değerlendirdi.

"ERDOĞAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ELDE EDİYOR"

Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley tarafından kaleme alınan “Erdoğan’ın büyük bir hayranıyım” isimli makalede, Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye’nin bölgede hedeflediği amaçlara ulaştığı belirtiliyor.

TEHDİTLER İŞE YARAMADI

Trump’ın birçok kez Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etmesine rağmen günün sonunda iki liderin yakın ilişkisinin de etkisiyle bu hamlelerde bulunmadığından bahseden Crowley, Erdoğan-Trump görüşmesinin de sayesinde Türkiye’nin bölgedeki üstünlüğünün gözle görülür biçimde ortaya konduğunu söylüyor. (Kaynak: Ensonhaber)

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

"Trump yönetimi tarafından ima edilen tüm tehditvari ifadelere rağmen Türkiye günün sonunda istediğini alıyor" ifadelerinin hissedildiği yazı, ABD medyasının bu olumlu gelişmelerden ne kadar rahatsı olduğunu da gözler önüne seriyor.

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