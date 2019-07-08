ABD medyasından Suudi Prens uyarısı

Washington Post, yayınladığı yeni bir analizde Batı ülkelerini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı uyardı.

"YENİ SADDAM HÜSEYİN"

Gazete, özellikle ABD ile yakın ilişkiler içinde olan ve AB liderleri tarafından da eleştirilmekten kaçınılan Suudi Prens’in, yakın zamanda “Yeni bir Saddam Hüseyin” olma yolunda hızla ilerlediğine yer verdi.

"ÖNÜ KESİLMEZSE SONUÇLARI AĞIR OLACAK"

Analizde, ABD’nin ve Batılı ülkelerin Prens Selman’a “dokunulmazlığı” varmış gibi davrandığı belirtildi. Gazete, “Selman muhaliflere işkence yapmaya, Yemen’i bombalamaya ve nükleer silah kaynaklarını geliştirmeye devam ediyor. Batılı ülkeler Selman’ı hemen durdurmazsa bunun sonuçları ağır olacak” ifadelerini kullandı.