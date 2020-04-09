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ABD merkezli bilim dergisinden korkutan araştırma

Yapılan araştırmada, kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

DHA |
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ABD merkezli bilim dergisinden korkutan araştırma

ABD merkezli bilim dergisi Science, koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir makale yayınladı.

Yapılan araştırmada yaban gelinciği ve kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimallerinin, diğer hayvanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi.

KÖPEKLER DAHA DÜŞÜK DUYARLILIĞA SAHİP

Araştırmada köpeklerin düşük duyarlılığa sahip olduğu belirtilirken domuz, tavuk ve ördeklerin virüse duyarlı olmadığı ifade edildi.

ABD merkezli bilim dergisinden korkutan araştırma

DSÖ: İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.

DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.

ABD merkezli bilim dergisinden korkutan araştırma

MALEZYA KAPLANINDA KORONA ÇIKMIŞTI

New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia’nın, enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York’taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.

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