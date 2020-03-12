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ABD öncülüğündeki koalisyon İran ait hedefleri vurdu

ABD, Irak'ta üssüne saldırılmasının ardından, Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

AA | 12.03.2020 - 06:36..
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ABD'nin Bağdat'ta bulunan Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında 2 Amerikan askeri, 1 İngiliz hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

İRAN'A AİT 3 ASKERİ NOKTA HEDEF ALINDI

Saldırının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Koalisyon'a ait savaş uçakları, Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerindeki askeri noktalara saldırdı.

Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki terörist grupların barındığı üste ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

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