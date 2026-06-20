ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat metni sonrası piyasalarda önemli bir toparlanma yaşandı.

Ancak taraflar arasında İsviçre'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler bir türlü başlatılamadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken İran cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

ABD TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti.

İran'ın Boğaz ile ilgili son açıklamasına herhangi bir atıf yapılmayan CENTCOM açıklamasında, 20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü belirtildi.

"17 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL TAŞINDI"

Açıklamada, "Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı." ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, bu kapsamda güvenli geçişlerin sürdürülebilmesi için bölgedeki görevine devam ettiğini de açıklamasına ekledi.